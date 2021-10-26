Экс-премьер Молдавии Ион Кику заявил, что закупка газа в обход «Газпрома» приведет к росту тарифов в пять раз

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26 октября 2021, 21:06

Ион Кику

Попытки Молдавии закупать газ в обход «Газпрома» приведут к пятикратному росту тарифов для потребителей. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику прокомментировал контракт о пробной закупке газа у польской компании PGNiG. Кишинев собирается купить у Варшавы один миллион кубометров газа.

Действующий молдавский премьер Наталья Гаврилица отказалась назвать указанную в контракте с польским поставщиком цену на газ. Кику удивлен тем, что никто не обижается на «секретную цену», хотя всем очевидно, что газ у Польши купили вдвое дороже, чем у «Газпрома». На пробные закупки правительство Молдавии решением комиссии по чрезвычайным ситуациям выделило из госбюджета 1,7 млрд леев (около 100 млн. долларов).

В Молдавии в настоящее время газ продается потребителям по цене 4,29 лея (25 центов) за кубометр.

Как считает Кику, если покупать голубое топливо через посредника, цена подскочит в разы.

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