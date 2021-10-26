Один из лучших баскетболистов НБА​ Кайри Ирвинг невольно стал одним из лидеров «антипрививочников» в США

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26 октября 2021, 20:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Баскетбольный гений Америки Кайри Ирвинг уже в третий раз оказывается вне игры. В связи с постановлением властей Нью-Йорка невакцинированного защитника «Бруклина» обязали не пропускать на матчи внутри штата, но Джозеф Цай, владеющий «Нетс» и Alibaba, принял иное решение.

С ним полностью согласилась вся дирекция организации. Ирвинг был жёстко отстранён от команды, и пока он не сможет ничего с этим сделать. Он не тренируется вместе с партнёрами, не принимает участия в матчах, причём не только в домашних, но и в гостевых. При сохранении статуса-кво Кайри потеряет не менее 20 положенных ему миллионов долларов США из предусмотренных 35. При этом, Ирвинг чётко заявляет, что ни при каких обстоятельствах не собирается вакцинироваться. Также он считает себя ярым противником «преступной прививочной кампании».

У баскетболиста полным-полно сторонников, которые буквально зацепились за его маленькое восстание. Вчера вблизи домашней арены «Нетса» прошла массовая демонстрация, в которой принимали участие, как сторонники Ирвинга, так и общие противники глобальной вакцинации. Они требовали отказаться от обязательной для работы вакцинации, а также немедленно допустить Кайри до игры. Митингующие обвиняли власти в дискриминации и насаждении нацистской политики. Сам же Ирвинг давно считает вакцину «продуктом антихриста», и на полном серьёзе заявляет про заговор против человечества со стороны тёмных сил. Самое удивительное – это то, что его поддерживают многие американцы, и в особенности сторонники теории заговора. Некоторые из них даже вовсе отрицают существование коронавируса, обвиняя во лжи «масонов-тиранов», «сатанистов» или «инопланетян, влияющих на мировую политику». Чем именно это закончится для самого спортсмена и его соратников – пока неизвестно.

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