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Немецкие энергетики подтвердили безопасность «Северного потока-2» для снабжения газом Европы

, 20:03 Источник: Коммерсантъ

Немецкие энергетики подтвердили безопасность «Северного потока-2» для снабжения газом Европы
Nord Stream AG, globallookpress.com

Министерство экономики и энергетики ФРГ сделало вывод, что сертификация трубопровода «Северный поток-2» не грозит никакой опасностью для снабжения газом Германии и других стран Евросоюза. Немецкое ведомство направило в Федеральное сетевое агентство заключение о сертификации проекта.

По данным министерства, регулятор продолжит процесс сертификации тра.

«Северного потока-2» для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство.
При подготовке заключения Минэкономики Германии консультировалось со странами—членами ЕС Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

Агентство продолжит процедуру сертификации и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения условия.

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