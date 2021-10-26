Немецкие энергетики подтвердили безопасность «Северного потока-2» для снабжения газом Европы

Министерство экономики и энергетики ФРГ сделало вывод, что сертификация трубопровода «Северный поток-2» не грозит никакой опасностью для снабжения газом Германии и других стран Евросоюза. Немецкое ведомство направило в Федеральное сетевое агентство заключение о сертификации проекта.
По данным министерства, регулятор продолжит процесс сертификации тра.
«Северного потока-2» для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство. При подготовке заключения Минэкономики Германии консультировалось со странами—членами ЕС Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.
Агентство продолжит процедуру сертификации и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения условия.
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