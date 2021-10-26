Лукашенко поручил генералу Караеву контролировать ситуацию у границ Белоруссии из-за переброшенных к ней танков Leopard

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26 октября 2021, 16:34

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 26 октября, поручил своему помощнику — инспектору по Гродненской области, генералу Юрию Караеву внимательно отслеживать происходящую у белорусских границ ситуацию.

Перед тем, как дать распоряжение, Лукашенко сообщил о переброске Западом к белорусской границе нескольких танков Leopard. Он опасается, чтобы "они войнушку не развязали здесь", сказал президент Белоруссии. Лукашенко, неоднократно сообщал, что НАТО специально создает напряженную обстановку на белорусской границе страны и теперь обвинил Запад в обострении ситуации.

Лукашенко подчеркнул, что Запад таким образом пытается оказать дополнительное давление на Беларусь и Россию, но его страна готова дать отпор любому врагу, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Танк Leopard (Леопард) - основной танк ФРГ до 1980-х годов, до сих пор находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года; ему на смену пришёл Леопард 2.

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