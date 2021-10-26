Аргументы Недели В мире 13+

На Украине готовятся к смене министра обороны

, 16:13

На Украине готовятся к смене министра обороны

В ближайшие дни на Украине может смениться министр обороны. Новым главой силового ведомства, вероятнее всего, станет и.о. руководителя украинской делегации на Минских переговорах Алексей Резников. Он не имеет отношения к военной науке и практике.

Оппозиция считает, что в оборонной сфере происходит хаос. Партия «Европейская солидарность» напомнила правительству о наличии финансовой задолженности перед военными.

Действующего министра обороны Андрея Тарана многие политики обвиняют в некомпетентности и скрытности. Он не даёт комментариев и интервью. Таран был назначен министром весной прошлого года по предложению президента. Несколько месяцев назад претендентом на должность министра обороны также называли Ирину Верещук. Она является членом парламентского оборонного комитета и хорошо знает свою сферу деятельности. Если Резник станет главой оборонного ведомства, то Верещук могут назначить министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Киевский политолог Погребинский: «Украина стала самым враждебным к России государством»

Киевский политолог Погребинский: «Украина стала самым враждебным к России государством»

Украина превратилась в самую недружественную страну по отношению к Российской Федерации. На это в разговоре с представителями СМИ указал некоторое время назад киевский политолог Михаил Погребинский.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью