Вашингтон пытается протащить Тайвань в ООН

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26 октября 2021, 14:34

В 2021 году исполняется полвека с момента принятия Китая в состав ООН. Председатель КНР Си Цзиньпин в честь данного признал необходимость укрепления устоев международной организации и недопустимости навязывания группой государств своей воли всему миру.



Если 50 лет назад единственным представителем КНР на международной арене был только сам Китай, а Тайвань был исключён, то сейчас картина может измениться. Чиновники Госдепа США начали обсуждение с властями Тайваня возможности присоединения островного государства к мировому форуму.



До 1971 года Китай заявлял, что Тайвань является его провинцией. Но избранное правительство островной территории считает, что оно вправе самостоятельно представлять свои интересы на международной арене.



Пекин пока не комментирует демарш Тайбэя. Однако в пекинской англоязычной газете Global Times написано о закладывании США мины при протаскивании Тайваня в ООН. Совет безопасности ООН, ответственный за сохранение мира, пока никак не комментирует ситуацию вокруг острова. Чтобы продемонстрировать своё присутствие в Тайване, КНР направляет в регион бомбардировщики и военные корабли, проводит близ границ военные учения, высаживает десант.





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