Российские моряки спасли контейнеровоз Панамы от пиратов

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26 октября 2021, 11:10 Турана Гулиева,

Событие произошло в Гвинейском заливе, заявили в департаменте информации и коммуникации Минобороны.

Как передает РИА Новости, в сообщении ведомства говорится, что экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» 25 октября предотвратил захват гражданского судна пиратами.

Более того, контейнеровоз получил сигнал от панамской «Люции» в час дня.

«Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», – сообщает департамент.

Путь «Вице-адмирала Кулакова» начался 28 июня из Североморска. Моряки выступили на параде в Кронштадте, после чего участвовали в командно-штабной тренировке по усилению силами Северного флота в Атлантике. Провели несколько учений и побывали в разных странах с деловой поездкой.

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