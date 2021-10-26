Учёные предполагают, что удалось найти богатства индонезийской Атлантиды

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26 октября 2021, 10:26 Анастасия Иванова

Британский археолог Шон Кингсли полагает, что индонезийским рыбакам удалось найти остатки потерянного малайского царства Шривиджая. Его несметные богатства много лет привлекали путешественников и охотников за сокровищами.



Археолог заострил внимание на необычных находках, которые в течение последних пяти лет обнаруживали индонезийцы, работающие в районе города Палембанг на острове Суматра. Они регулярно возвращались на берег с огромными самоцветами, золотом, буддийскими статуями восьмого века, которые можно оценить в миллионы долларов, и тут же сбывали все антикварам, из-за этого археологи не могли изучить ценности.



Шон полагает, что рыбаки нашли место, где когда-то располагалось царство Шривиджая. В свое время оно контролировало морские пути, по которым шла торговля между Индонезией, Китаем и Ближним Востоком, представлявшие своего рода морской Шелковый путь. К XIV веку царство пришло в упадок и погибло. Легенда гласит, что оно затонуло подобно Атлантиде.

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