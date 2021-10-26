Вместо заказанного в интернете iPhone, мужчина получил кусок мыла и монетку

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26 октября 2021, 10:07 Анастасия Иванова

Мужчина из индийского штата Керала решил купить в интернете iPhone, но вместо гаджета получил кусок мыла и монету.



Нурул Амин заказал смартфон в магазине Amazon. Он заплатил за покупку 65,9 тысяч рублей. Спустя три дня житель Керала получил посылку. Нурул забеспокоился, поскольку после отправки из штата Хайдарабад его заказ на день задержался в городе Салем, штат Тамилнад.



Амин нередко совершал онлайн-покупки, поэтому знал, что, как правило, доставка из Хайдарабада в Кочи занимает два дня. Индиец решил вскрыть упаковку в присутствии курьера Amazon. В коробке оказался кусок мыла и монета достоинством в пять рупий или 4,6 российских рубля. Вес мыла и монеты совпадал с весом iPhone.



Нурул сразу же позвонил в службу поддержки Amazon и сообщил о произошедшем в полицию. Полицейские установили, что кто-то другой использовал купленный мужчиной телефон в штате Джаркханд за 15 дней до того, как индиец сделал заказ.



«Мы связались с представителями Amazon и поставщиком. Последний заявил, что товара нет на складе», — сообщили в полиции. Поставщик вернул Амину деньги.

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