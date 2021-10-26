Некоторые регионы Китая начали вакцинировать против COVID-19 детей с трехлетнего возраста

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26 октября 2021, 09:54 Источник: China Daily

шприц, pixabay.com

Власти некоторых регионов КНР начали вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от трех до одиннадцати лет. Соответствующую информацию предоставили провинциальные комитеты по делам здравоохранения.

Согласно последним данным, 25 октября о начале вакцинации вышеуказанной возрастной группы заявили власти центральной провинции Китая Хубэй, 24 октября – власти провинции Хайнань.

Кроме того, о старте прививочной кампании среди детей в возрасте от трех до одиннадцати лет сообщили власти некоторых городов восточной провинции Чжэцзян, а также ряда населенных пунктов центральной провинции Хунань.

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