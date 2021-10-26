Хиллари Клинтон исполняется 74 года: жизнь женщины-политика

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26 октября 2021, 08:49 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает американский политик и член Демократической партии Хиллари Клинтон. Ей исполняется 74 года.

Хиллари Клинтон родилась 26 октября 1947 года в Чикаго. Ее отец был предпринимателям, а мать домохозяйкой. С детства Хиллари была любимицей учителей. Девочка занималась плаванием и баскетболом. Она принимала активное участие в жизни школы и была членом Национального общества почёта.

В 1965 году Хиллари поступила в колледж Уэллс. Там она занималась политологией.

В 1975 году в университете она познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном.

В 1978 году президент Джимми Картер назначил Хиллари членом правления корпорации юридических услуг. Хиллари была первой леди Штатов в течение двенадцати лет, когда её муж Билл был избран губернатором Арканзаса.

Несмотря на отсутствие опыта работы федерального уровня, Хиллари принимала активное участие в политической жизни США. С 1993 года она была главой оперативного комитета по реформе здравоохранения. Также она занималась программой, направленной на сохранение исторических мест страны.

В двухтысячном году Клинтон избиралась сенатором в штате Нью-Йорк. В 2008 году после победы Барака Обамы на президентских выборах Хиллари Клинтон заняла пост государственного секретаря США. А в 2016 году Хиллари участвовала на президентских выборах от Демократической партии.

Второго января 2020 года Хиллари Клинтон назначили ректором университета Квинс в Белфасте, она является первой женщиной-ректором в истории вуза.

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