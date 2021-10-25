Косово выслало российских дипломатов, ответить симметрично нечем

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25 октября 2021, 14:54

Из непризнанного балканского государства Косово высланы два российских дипломата. Своё решение власти объяснили борьбой с вредоносным влиянием России в регионе.



В МИД РФ назвали действия Приштины провокацией. О высылке дипломатических работников объявила лично президент Косово Вьоса Османи. Она заявила, что позиция согласована с западными партнёрами. По её словам, Россия вносит в союзничество с НАТО и ЕС деструктивный вклад.



Россия могла бы ответить на действия Косово симметрично, но в Москве нет косовских дипломатов. Косово не получило российского признания. Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова напомнила, что дипломатические работники имеют соответствующую международную аккредитацию. Некоторые косовские СМИ подтвердили, что российские дипломаты Денис Венгерский и Алексей Кривошеев уже покинули территорию самопровозглашённого государства. Местные эксперты расценили высылку дипломатических работников как признание Москвой Косово.



Инцидент с объявлением Косово российских дипломатов персонами нон-грата не первый. Два года назад спецназ непризнанной страны арестовывал дипломата из РФ Михаила Краснощёкова. Его обвиняли в препятствовании операции по борьбе с организованной преступностью. Тогдашний премьер Рамуш Харадинай и вовсе назвал Краснощёкова шпионом.





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