Al Hadath: премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен под домашний арест
25 октября 2021, 07:59
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен под домашний арест. Отмечается что некоторое время назад его дом окружили военные.
По данным местных СМИ, задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности, а также представитель правящего в стране Суверенного совета и губернатор Хартума – столицы Судана. Известно, что аресты производят люди в военной форме без опознавательных знаков.
Подобные действия начались после встречи Хамдука с главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом. На ней обсуждались предложения спецпосланника США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтмана.
Кроме того, в Хартуме отключили Интернет и мобильную связь, въезды и выезды в столицу перекрыты военными.
В ближайшее время глава Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана выступит с обращением.
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