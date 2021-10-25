Al Hadath: премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен под домашний арест

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25 октября 2021, 07:59

флаг Судана, фото:Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен под домашний арест. Отмечается что некоторое время назад его дом окружили военные.

По данным местных СМИ, задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности, а также представитель правящего в стране Суверенного совета и губернатор Хартума – столицы Судана. Известно, что аресты производят люди в военной форме без опознавательных знаков.

Подобные действия начались после встречи Хамдука с главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом. На ней обсуждались предложения спецпосланника США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтмана.

Кроме того, в Хартуме отключили Интернет и мобильную связь, въезды и выезды в столицу перекрыты военными.

В ближайшее время глава Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана выступит с обращением.





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