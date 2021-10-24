Крымский политик Руслан Бальбек прокомментировал требования Украины к России обеспечить базовые потребности жителей Крыма

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24 октября 2021, 20:12 Источник: РИА Новости

Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

В Крыму не намерены выслушивать от Украины дилетантские советы в сфере здравоохранения. Крымский политик Руслан Бальбек прокомментировал заявление официального представителя МИД Украины Олега Николенко о том, что Россия должна выполнять "обязательства" в отношении крымчан, обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса, среди которых - защитить от коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечить безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

Бальбек подчеркнул, что по коронавирусу - "Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами". "Власти Крыма не собираются от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения", - сказал политик.

Бальбек отметил, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики.

По его мнению, если Николенко "решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея". "Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а спикер украинского МИД пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей", - прокомментировал Бальбек.

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