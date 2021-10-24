Небензя в День ООН ответил на попытки пересмотреть миропорядок

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24 октября 2021, 16:50

Василий Небензя, MFA Russia, globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя 24 октября, в День ООН, ответил на попытки пересмотреть миропорядок. Видеообращение Небензи размещено в Twitter постпредства РФ при ООН.

Выступая с основным документом организации в руках, Василий Небензя заявил, что основатели ООН заложили в Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. Как сказал политик,"только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны".

Небензя отметил, что в настоящее время возникают многочисленные попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах. "Наша общая задача - встать на защиту Устава ООН. Наши правила - Устав ООН", - подчеркнул политик.

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