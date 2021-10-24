Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко выдвинул России новые требования по Крыму и Донбассу

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24 октября 2021, 16:34 Источник: РИА Новости

Олег Николенко, фото: twitter.com/OlegNikolenko

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Россия "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями". Глава СНБО Алексей Данилов ранее объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе.

В Симферополе идею СНБО назвали бессмысленной.

В комментарии "РБК-Украина" представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Россия должна выполнять "обязательства" в отношении крымчан. По уверению дипломата, "Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата".

Николенко потребовал от России "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", среди которых - защита от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к этим регионам.

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