Джонсон призвал британцев сделать третью прививку от коронавируса

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24 октября 2021, 08:59

Борис Джонсон, фото: Xinhua/ globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к местным жителям с просьбой сделать третью прививку против новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что Национальная служба здравоохранения сама приглашает на ревакцинацию подходящих по критериям пациентов.

«Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму... мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода ... Сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение»,- цитирует его слова пресс-служба правительства.

Джонсон отметил, что вакцины безопасны и спасают жизни. По его словам, Великобритания в состоянии победить коронавирус.

Кроме того, в сообщении говорится, что теперь записаться на вакцинацию могут подростки в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что на территории страны в настоящий момент распространяется новый вариант штамма коронавируса «дельта».

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