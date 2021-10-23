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Дмитрий Суслов: «Россия усилит свое положение в качестве независимого центра многополярного мира»

, 20:04

Дмитрий Суслов: «Россия усилит свое положение в качестве независимого центра многополярного мира»

Общая цель российской внешней политики заключается в настоящее время в том, чтобы усилить положение России в качестве независимого центра многополярного мира. Об этом нашему корреспонденту заявил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

По его мнению, это важно в свете прекращения западной гегемонии, прекращения момента однополярности, о чем говорили, в том числе участники недавно прошедшей "Рижской конференции" по вопросам политики и безопасности в Европе.

В том числе участники данной конференции увидели, что сверхдержавой в обозримом будущем будет не только США, но также и Китай.

"Кроме того, налицо растущий спрос на самостоятельность со стороны очень многих региональных центров вне западного мира, которые стремятся проводить сугубо самостоятельную внешнюю политику и не присоединяться к одной их сверхдержав в противостоянии другой сверхдержавы, то есть становится частью американского блока против китайского или частью китайского блока против США",- добавил эксперт.

В пресс-релизе организаторов секции по РФ вышеупомянутой "Рижской конференции" было сказано, что Россия "во всем мире использует продажи оружия и военные операции для налаживания связей со странами Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также ведет диалог с талибами, в то время как Запад терпит неудачу; экспорт российского ископаемого топлива в ЕС обеспечивает дополнительные рычаги влияния".

Сама "Рижская конференция", по утверждению ее организаторов, в течение многих лет, с 2006 года, является местом встречи местных и глобальных элит. В прошлом ее участниками становились бесчисленное количество глав государств, глав правительств, министров, официальных лиц НАТО и ЕС, а также "послов со всего мира".

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