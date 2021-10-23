Дмитрий Суслов: «Западные эксперты признают важность отношений с Россией»

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23 октября 2021, 19:53 Герман Напольский

Западные эксперты признают то, что отношения с Россией надо выстраивать ради того, чтобы во всех странах Европы сохранялся мир и безопасность. Об этом нашему корреспонденту заявил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

По его мнению, весьма значимым моментом стало то, что подобные моменты обозначали спикеры прошедшей около недели назад "Рижской конференции"

Даже Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что сейчас "Россия находится в сильном положении".

Он также считает, что европейская слабость в настоящее время заключается в зависимости от российского газа.

При этом традиционно главным "защитником от русского медведя" он увидел НАТО.

Он, в частности, отметил, что Альянс должен оставаться краеугольным камнем в выработке стратегии и политики Евросоюза: "Чем сильнее будет альянс, тем лучше ЕС сможет противостоять вызовам, создаваемым Китаем, Россией и Белоруссией".



Необходимо отметить, что в целом на протяжении очень многих лет "Рижская конференция" собирает преимущественно экспертов, имеющих западный взгляд на события.

При этом в пресс-релизе организаторов мероприятия написано, что "Рижская конференция" - это ежегодная встреча региональных и международных экспертов в области внешней политики и обороны, ученых, журналистов и представителей бизнеса, способствующая обсуждению и оценке вопросов, затрагивающих трансатлантическое сообщество. Конференция, проводимая в столице Латвии с 2006 года, стала признанной ежегодной традицией в регионе.



В этом году конференция была организована в гибридном формате: с ограниченным количеством участников лично и более широкой аудиторией онлайн, чтобы обеспечить максимальную безопасность и гибкость для всех участников и докладчиков.

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