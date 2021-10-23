Аргументы Недели В мире 13+

Дмитрий Суслов: «Западные эксперты признают важность отношений с Россией»

, 19:53

Дмитрий Суслов: «Западные эксперты признают важность отношений с Россией»

Западные эксперты признают то, что отношения с Россией надо выстраивать ради того, чтобы во всех странах Европы сохранялся мир и безопасность. Об этом нашему корреспонденту заявил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

По его мнению, весьма значимым моментом стало то, что подобные моменты обозначали спикеры прошедшей около недели назад "Рижской конференции"

Даже Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что сейчас "Россия находится в сильном положении".

Он также считает, что европейская слабость в настоящее время заключается в зависимости от российского газа.

При этом традиционно главным "защитником от русского медведя" он увидел НАТО.

Он, в частности, отметил, что Альянс должен оставаться краеугольным камнем в выработке стратегии и политики Евросоюза: "Чем сильнее будет альянс, тем лучше ЕС сможет противостоять вызовам, создаваемым Китаем, Россией и Белоруссией".

Необходимо отметить, что в целом на протяжении очень многих лет "Рижская конференция" собирает преимущественно экспертов, имеющих западный взгляд на события.

При этом в пресс-релизе организаторов мероприятия написано, что "Рижская конференция" - это ежегодная встреча региональных и международных экспертов в области внешней политики и обороны, ученых, журналистов и представителей бизнеса, способствующая обсуждению и оценке вопросов, затрагивающих трансатлантическое сообщество. Конференция, проводимая в столице Латвии с 2006 года, стала признанной ежегодной традицией в регионе.

В этом году конференция была организована в гибридном формате: с ограниченным количеством участников лично и более широкой аудиторией онлайн, чтобы обеспечить максимальную безопасность и гибкость для всех участников и докладчиков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Экономика

Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украина Юлия Тимошенко заявила, что страна всегда пользовалась российским газом, и назвала "большим обманом" ситуацию с закупкой газа в Европе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью