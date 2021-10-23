Президента Бразилии обвиняют в действиях, приведших к смерти 600 тысяч человек

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23 октября 2021, 14:35 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Президент Бразилии Жаир Болсонару рискует не только заслужить импичмент за противодействие борьбе с пандемией COVID-19, но и попасть за это под суд. Согласно расследованию специальной сенатской комиссии, глава государства совершил сразу девять преступлений в разгар пандемии коронавируса, и его действия привели к смерти порядка 600 тысяч человек.



По заключению комиссии, Болсонару ходил без маски, вследствие чего подвергал опасности сограждан на массовых мероприятиях, пропагандировал использование сомнительных препаратов против вируса и, главное, противился программе вакцинации населения. Итогом такого поведения главы государства стал антирекорд, который Бразилия поставила по числу заболевших и умерших от опасного вируса. COVID-19 Жаир Болсонару при этом называл «легким гриппом».



На следующей неделе сенатский доклад направят в генпрокуратуру, федеральную полицию, председателю палаты депутатов и в Международный уголовный суд.



Известно, что ранее в подобном отношении к пандемии COVID-19 были замечены и другие мировые лидеры. Так, президент Киргизии Садыр Жапаров предлагал лечиться от коронавируса настойкой из иссык-кульского корня, а белорусский президент Александр Лукашенко — стопкой водки и походом в баню. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов «избавился» от проблемы еще проще. Он запретил слово «коронавирус».





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