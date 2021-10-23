В Калифорнии объявили об обязательной вакцинации школьников, но родители придумали, как «откосить»

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23 октября 2021, 14:07

Фото: Global Look

В Калифорнии, по сравнению с другими американскими штатами, один из самых низких показателей заболеваемости ковидом. А теперь еще местные власти заявили, что прививку необходимо делать и детям.

Многие родители от идеи остались не в восторге, в Калифорнии начались протесты. Другие же мамы и папы решили внимательно изучить положение о вакцинации. Оказалось, что есть возможность избежать этой участи – по религиозным соображениям. Соответствующие запросы уже направили 450 сотрудников пожарной службы Лос-Анджелеса и 800 пожарных и полицейских Сан-Франциско. Власти их пока не одобрили.

«Вакцина создает морально компрометирующую ситуацию для многих людей веры», — утверждает пастор Грег Фэррингтон из христианской церкви Судьбы. Он без проблем выписывает так называемые отказные письма всем желающим.

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