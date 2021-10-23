Елизавета II чуть не стала «Старушкой года»

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23 октября 2021, 13:34 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Британский журнал The Oldie предложил присудить королеве Елизавете II звание «Старушка года». Таким образом издание решило отметить роль королевы в борьбе с пандемией COVID-19 и одновременно почтить Елизавету в преддверии 70-летия ее пребывания на троне. Королева отказалась от предложенной награды.



«Человеку столько лет, на сколько он себя ощущает», — таким был ответ 95-летней Елизаветы II редактору журнала The Oldie. Она пояснила, что чувствует себя слишком молодой для этой награды и предложила вручить ее кому-то другому.



Ранее СМИ сообщали, что Елизавета II совсем недавно по совету врачей отказалась от употребления алкоголя. До этого британская королева практически ежедневно могла позволить себе пропустить бокал-другой своего любимого мартини.





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