Елизавета II чуть не стала «Старушкой года»

Британский журнал The Oldie предложил присудить королеве Елизавете II звание «Старушка года». Таким образом издание решило отметить роль королевы в борьбе с пандемией COVID-19 и одновременно почтить Елизавету в преддверии 70-летия ее пребывания на троне. Королева отказалась от предложенной награды.
«Человеку столько лет, на сколько он себя ощущает», — таким был ответ 95-летней Елизаветы II редактору журнала The Oldie. Она пояснила, что чувствует себя слишком молодой для этой награды и предложила вручить ее кому-то другому.
Ранее СМИ сообщали, что Елизавета II совсем недавно по совету врачей отказалась от употребления алкоголя. До этого британская королева практически ежедневно могла позволить себе пропустить бокал-другой своего любимого мартини.
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