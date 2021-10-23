В Индии женщина родила первого ребенка в 70 лет

Аргументы Недели → В мире 13+

23 октября 2021, 13:15

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Дживунбен Рабари с мужем пытались завести ребенка в течение 45 лет. Но попытки для них заканчивались ничем. В итоге ребенка им удалось завести с помощью ЭКО. Мужу Рабари к этому моменту исполнилось 75 лет.



Врачи поначалу не соглашались провести женщине ЭКО. Специалисты рекомендуют проводить ЭКО до 43 лет, поскольку после этого возраста у женщин чаще развиваются опасные для жизни осложнения, а младенцы нередко рождаются с генетическими заболеваниями или проблемами с психическим здоровьем.



Доктора отговаривали Рабари около трех месяцев, но потом все же решились пойти на риск. Известно, что пара была абсолютно уверена в рождении ребенка и дважды в месяц проезжала по 150 км на автобусе для регулярных медосмотров.

Интересно, что в Индии самой старой «молодой матерью» считается Эрраматти Мангаямма. В 2019 году она родила девочек-близняшек, когда ей было 74 года.

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