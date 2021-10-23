Промышленники Великобритании жалуются на насмешки европейцев

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23 октября 2021, 11:19 Анастасия Иванова

Представители сталелитейной промышленности призвали правительство Великобритании срочно вмешаться в энергетический кризис. Он заставляет приостанавливать производство, что резко снижает конкурентоспособность местных компаний.



Директор отраслевой ассоциации Uk Steel Гарет Стейс заметил, что стоимость электроэнергии для металлургов в Соединенном Королевстве в три раза выше, чем у конкурентов в Германии. Гарет также пожаловался на насмешки европейских конкурентов: «К нам приходят производители стали и постоянно смеются, говоря: «Теперь мы можем наводнить ваш рынок, потому что такого конкурентного преимущества у нас раньше никогда не было».



Промышленная организация Make UK обратила внимание, что в то время как ЕС уже принял оперативные меры для борьбы с энергетическим кризисом, в Великобритании иная ситуация: «Мы не видели никаких решений от правительства». Ранее министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что власти предоставят ссуды для фирм, находящихся на грани закрытия из-за энергетического кризиса. Металлурги тогда скептически отнеслись к этому предложению.

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