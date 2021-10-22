В Косово объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

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22 октября 2021, 18:46 Источник: facebook.com/VjosaOsmaniMP

Вьоса Османи, фото: facebook.com/VjosaOsmaniMP

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи в пятницу объявила о решении выслать двух российских дипломатов из посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине. Вьоса Османи написала о высылке российских дипломатов на своей странице в Facebook.

В ее заявлении говорится о решительном настрое структур республики Косово "в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС".

Глава самопровозглашенной республики Косово заверила, что Приштина будет продолжать "близко сотрудничать со своими западными союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России".

Османи сообщила, что попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу-Шварц объявить дипломатов персонами нон грата, поскольку "их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики".

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