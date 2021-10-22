В Косово объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи в пятницу объявила о решении выслать двух российских дипломатов из посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине. Вьоса Османи написала о высылке российских дипломатов на своей странице в Facebook.
В ее заявлении говорится о решительном настрое структур республики Косово "в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС".
Глава самопровозглашенной республики Косово заверила, что Приштина будет продолжать "близко сотрудничать со своими западными союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России".
Османи сообщила, что попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу-Шварц объявить дипломатов персонами нон грата, поскольку "их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики".
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