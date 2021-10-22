Чешские депутаты заподозрили подделку подписи госпитализированного президента

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22 октября 2021, 11:23

После прошедших в Чехии парламентских выборов президент страны 77-летний Милош Земан оказался в больнице. Однако он подписал документ о начале работы парламента, что позволяет депутатам приступить к формированию нового правительства.



Медики пока не комментируют состояние здоровья политика. Его супруга Ивана Земанова потребовала оставить мужа в покое. С прессой он пока не общается.



Прошедшие выборы ознаменовались проигрышем партии ANO (Альянс рассерженных жителей). Её руководитель и одновременно премьер Андрей Бабиш является соратником президента. Недоверие отчасти было вызвано тем, что в сети появилась информация о приобретении Бабишем дорогой недвижимости через офшорные счета. Большую часть голосов получил блок SPOLU. Победителя парламентских выборов должен был назвать президент, но он попал в больницу. Он же должен назначить нового премьера. Получается у власти пока остаётся Бабиш.



Многие депутаты заговорили о подделке подписи президента в документе о начале работы парламента. Главным подозреваемым выступает глава президентской администрации Вратислав Минарж. Он пока не планирует уходить в отставку, но и не спешит разглашать подробности состояния президента. Чтобы разобраться в ситуации, оппозиция обратилась в правоохранительные органы.





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