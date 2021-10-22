Вашингтон пытается напугать Россию китайской экспансией

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22 октября 2021, 10:43

Назначенный на должность посла США в Китае Николас Бёрнс сделал резкие заявления в Сенате. По его мнению, Китай проводит политику геноцида в Синьцзяне. Права уйгуров нарушаются в грубой форме, всех несогласных с государственной политикой отправляют в лагеря.



Чтобы защитить права уйгуров, а также ослабить влияние Китая на внешнеполитической арене, нужна консолидация усилий нескольких государств. Отдельное место в этой конфронтации уделено Тайваню. США планируют поставить на остров вооружение для защиты его жителей от китайской экспансии.



Без внимания американского дипломата не осталась и Россия. По словам Бёрнса, тесные контакты между Москвой и Пекином должны быть во внимании Белого дома. Китай занимает лидирующее положение в российской экономике и укрепляется на Дальнем Востоке.



Несмотря на серьёзные противоречия между США и КНР, американские компании не планируют сворачивать свою деятельность в «Поднебесной». Американская и китайская экономики также имеют тесные переплетения, разрыв которых может нанести колоссальный финансовый ущерб обоим государствам.



США не устраивает расширение Китаем поставок технологий в страны третьего мира. В таких областях как искусственный интеллект, цифровые технологии китайцы сильно преуспели. Чтобы побороться за рынки сбыта, американским производителям придётся приложить значительные усилия.

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