Белоруссия не приедет на «Евровидение-2022»

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22 октября 2021, 09:38 Анастасия Иванова

Белоруссия не примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Это стало известно из списка участников, который разместили на официальном сайте конкурса.



В конкурсе в грядущем году примет участие 41 страна, но Белоруссии среди них нет.



11 марта нынешнего года стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По мнению комиссии мероприятия, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Клип с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.



Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса «Евровидение», решил приостановить членство Белоруссии.

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