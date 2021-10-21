В Китае цензура и власть защищают местную вакцину от критики

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21 октября 2021, 15:38

Китай считается единственным государством в мире, которому удалось остановить распространение коронавируса. Но далеко не все смогли оценить высокое качество предложенной китайскими вирусологами вакцины. Так, в провинции Хэнань ребёнок скончался после прививки. Врачи попытались списать гибель на наличие у ребёнка заболевания, но родительница с этим не согласна.



Угрожая врачам жалобой в Пекин, женщина оказалась в центре временного задержания вместе с младшей сестрой. Последняя также намеревалась поехать в столицу, чтобы найти «правду». Местные жители рассказывают, что петицию в центральные государственные органы подать не удалось, так как в скором времени должен состояться пленум ЦК партии. Власти делают всё необходимое, чтобы не подвергать препарат от коронавирусной инфекции критике. В полиции объяснили арест родственников погибшей девочки провоцированием беспорядков. Но факт гибели ребёнка после прививки от ковида медикам скрыть не удалось.



Власти Китая вакцинировали за короткий промежуток времени более 75% населения. Теоретически это гарантировано обезопасило государство от возникновения вспышек инфекции. Но СМИ каждый день сообщают о массовых заражениях даже привитых людей. Пекин скрывает всю информацию по заболеваемости ковидом, так как через несколько месяцев в Китае должна состояться зимняя Олимпиада. ЦК КПК не готов признавать поражение государства в борьбе с пандемией, с которой не могут справиться США.





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