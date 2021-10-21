Вас сюда не звали. Франция последовательно поддерживает всех противников России в бывшем СССР

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21 октября 2021, 15:43

Исторически у России особые отношения со странами бывшего Советского Союза. В этих странах многочисленное русское население, нас связывает история, экономика, политика. Однако в эту зону особых интересов РФ упорно пытается вмешиваться в дела этих стран.

Наиболее очевидный пример антироссийских устремлений Франции в бывшем СССР – это ее подрывная работа на Украине. Франция пытается играть роль честного арбитра в войне Украины против повстанческих республик Донбасса. Франция входит в «Нормандскую четверку» - группу глав государств по урегулированию конфликта. Однако фактически дела обстоят иначе. Франция поставляет Украине военную технику, что полностью дискредитирует ее как миротворца. Дипломаты Пятой Республики предпочитают закрывать глаза на нарушения Украиной режима прекращения огня и прав человека. В конце концов, представитель России при ООН Василий Небензя назвал представителей европейских стран фактическими соучастниками геноцида русских Донбасса.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса» - заявил Небензя.

МИД Франции «сожалел» о признании Россией паспортов ЛНР и ДНР и демонстративно игнорировала представителей народных республик, кроме того, власти Франции через суд закрыли представительский центр ДНР в Марселе. Разумеется, Франция также пытается представлять Крым «оккупированной территорией» и поддерживает наглые претензии Украины на полуостров.

Однако поддержка Францией этнической чистки в Донбассе – не единственная проблема. Так, Россия с 1992 года ведет миротворческую операцию в Приднестровье. Регион был спасен от войны именно усилиями российских военных, и Россия неоднократно предлагала решить проблему мирно на основе взаимоуважения сторон. Однако Франция не отказала себе в удовольствии высказаться и на эту тему: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна выступает за решение проблемы «в рамках территориальной ценности Молдовы». Никакими успехами в зоне конфликта Франция похвастаться не может, но не стесняется навязывать свою точку зрения сторонам. Французское ТВ снимает максимально предвзятые «документальные» фильмы, в которых откровенно демонизирует Приднестровье, и в целом позиция Франции откровенно предвзята по отношению к республике.

Также Франция традиционно осуждает признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии – французское правительство активно пыталось внушить руководству республик Закавказья, что их будущее возможно только в составе Грузии, причем важным аспектом дипломатической работы Парижа было исключение России из участия в делах региона и миротворческого процесса.

При этом Франция ревностно бережет то, что считает своей сферой влияния. Так, договоренность африканской республики Мали и российской «ЧВК Вагнера» вызвала в Париже настоящую истерику. Хотя речь идет об отношениях независимых стран в рамках законных двусторонних отношений, Елисейский дворец привык рассматривать африканские страны в качестве собственных колоний. Риторика может меняться, но лицемерная и напористая политика Франции в отношении России остается прежней.

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