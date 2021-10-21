В правительстве талибов заявили, что намерены обеспечить безопасность на всей территории Афганистана

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21 октября 2021, 15:16

МИД РФ

Вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи сделал в Москве ряд важных заявлений. Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) не позволят использовать Афганистан против соседних стран. Делегация талибов приехала в Россию.

Абдул Салам Ханафи, возглавивший делегацию, сказал в беседе с RT, что сформированне талибами новое «правительство работает и намерено обеспечить безопасность на всей территории Афганистана». Он заверил, что талибы никому не позволят использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности соседних стран и других государств.

Вице-премьер также заявил в проблеме беженцев. По его словам, если в стране «не будет стабильности и безопасности, то беженцы устремятся в соседние страны и другие государства, особенно в Европу». «Поэтому все страны должны обеспечить постоянную стабильность в Афганистане», — заявил Ханафи.

20 октября в Москве состоялось третье заседание Московского формата по Афганистану с участием представителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также высокопоставленной делегации Движения талибов, представляющей Афганистан. К участникам мероприятия обратился Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Состоялась его отдельная встреча с представителями руководства Движения талибов.

Он заявил, что Россия призывает талибов препятствовать использованию территории Афганистана как плацдарма для действий против соседних стран.

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