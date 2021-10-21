Украина обвиняет Россию в обострении ситуации на Донбассе

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21 октября 2021, 14:38

Венецианская комиссия, в которую Киев периодически обращается за правовой помощью, раскритиковала закон о переходном периоде. Европейцев не устраивает намерение Украины отказаться от Минских соглашений. Россия в свою очередь вообще считает ведение диалога с Украиной нецелесообразным.



Новый конфликт между странами произошёл из-за задержания украинскими солдатами россиянина Андрея Косяка. Он, по мнению украинской стороны, фотографировал позиции, которые покинули ВСУ в рамках разведения войск. Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Украину в подрыве процесса урегулирования конфликта на Донбассе. В ближайшее время Москва обратится в ОБСЕ.



Первые попытки отказаться от выполнения Минских соглашения украинские политики предприняли летом. Киев желает решать вопрос возврата Донбасса в состав государства вместе с Крымом. Для этого парламент подготовил несколько законопроектов. Депутаты предлагают для начала на законодательном уровне закрепить формат взаимоотношений Украины с «оккупационными силами». В Москве считают такую позицию неприемлемой. Подобные намерения направлены на признание России участником конфликта. Однако война на Донбассе является столкновением людей, которые ранее проживали на территории одной страны. Россия к этому конфликту не имеет никакого отношения.





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