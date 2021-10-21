Эрдоган предлагает поменять миропорядок, установленный после Второй мировой войны

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21 октября 2021, 13:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время турне по странам Африки заявил, что мир управляется «горсткой стран», одержавших победу во Второй мировой войне. Существующий миропорядок должен меняться. Структура Совета безопасности ООН не отвечает реалиям и вызовам.



Красноречие Эрдогана не вызвало реакции членов Совбеза, так как к его словам уже привыкли. Никто не удивился его позиции относительно непризнания Крыма российским регионом. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Совет безопасности ООН работает на основании Устава, принятого международной организацией. Турецкий лидер пытался приплести тему Второй мировой, скорее для красного словца, так как Запад в лице США, Англии и Франции также является победителем фашизма и закладчиком фундамента нового мира.



Громкие заявления Эрдогану нужны, чтобы продемонстрировать соседям стремление занять лидирующее положение в регионе. Турецкому президенту периодически удаётся усидеть не только на двух, но и на трёх стульях. Не признавая Крым, Турция беспроблемно покупает в России вооружение, энергоресурсы. При этом государство является членом НАТО. Руководство Североатлантического альянса не спешит «журить» Эрдогана за связи с Россией. Турция рассматривается и периодически используется Западом как запасной инструмент давления на соседние регионы.





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