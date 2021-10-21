Дорожная оса сразилась с огромным пауком

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21 октября 2021, 09:12 Анастасия Иванова

Пользователь Reddit из Австралии опубликовал видео битвы дорожной осы с огромным пауком размером с человеческую ладонь.

На ролике видно, как насекомые сражаются голова к голове на деревянном полу веранды. Оса хватает паука, и противники толкают друг друга вперед и назад. Автор видео поясняет, что размер паука сопоставим с его ладонью.

Через несколько минут битва прерывается. Оса отползает назад, но вскоре бросается в атаку на своего противника. Насекомое хватает паука и тащит его по деревянному полу к краю крыльца. Видео обрывается на том, что насекомое скрывается с добычей.

Дорожные осы обитают в Австралии и известны тем, что охотятся на пауков и утаскивают их в норы, чтобы накормить личинок и отложить яйца в брюшную полость паука. Эти осы ведут одиночный образ жизни. Иногда они паразитируют на других осах своего вида.

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