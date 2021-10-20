Аргументы Недели В мире 13+

В пригороде Вашингтона закрыли военную базу из-за угрозы взрыва

, 16:56 Источник: Twitter

В пригороде Вашингтона закрыли военную базу из-за угрозы взрыва
американские солдаты, pixabay.com

Днем в среду, 20 октября, стало известно, что военная база в пригороде Вашингтона Бетесда была закрыта из-за угрозы взрыва. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники базы.

Около 8:45 утра по местному времени (15:45 по Москве) база получила телефонный звонок от неизвестного, который сообщил об угрозе взрыва возле здания под номером 10. Работники безопасности незамедлительно прибыли на место для осмотра.

База была оперативно закрыта, всем военнослужащим предписали не покидать помещения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Политика