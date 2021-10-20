В пригороде Вашингтона закрыли военную базу из-за угрозы взрыва

Днем в среду, 20 октября, стало известно, что военная база в пригороде Вашингтона Бетесда была закрыта из-за угрозы взрыва. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники базы.
Около 8:45 утра по местному времени (15:45 по Москве) база получила телефонный звонок от неизвестного, который сообщил об угрозе взрыва возле здания под номером 10. Работники безопасности незамедлительно прибыли на место для осмотра.
База была оперативно закрыта, всем военнослужащим предписали не покидать помещения.
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