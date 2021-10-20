Новая суперстратегия США предполагает сбережение ресурсов и драгоценной американской крови

Аргументы Недели → В мире 13+

20 октября 2021, 16:13

Американский потенциал снижается, тогда как российский и китайский военные потенциалы растут. США даже возможностями наращивания ядерного потенциала не обладают, если не считать запаса зарядов в арсенале, который тоже снижается. При этом своей политикой американцы активно превращали Россию из нейтрала в сильного противника, упустив наш рывок во многих направлениях. И помогали Москве и Пекину сближаться между собой. Теперь за океаном потихоньку начали понимать, что сами сотворили себе серьёзного противника.



За океаном в целом понимают, что НАТО в противостоянии с РФ, и в неядерном, и ядерном варианте, больше обуза, нежели инструмент для обеспечения выживания самих США. Поэтому пытаются найти натовцам иное применение. Например, подвязать Альянс к противостоянию и с Китаем, чего в Европе не хотят совсем. Одновременно США сколачивают на скорую руку антикитайские соглашения везде, где получится.



Д. Пайн, замдиректора по национальным операциям в американском DHS (департамент внутренней безопасности), предлагает выйти США из НАТО и возложить защиту Европы на саму Европу. Предлагается вывести из Европы все войска США и тактическое ядерное оружие. Также войска должны уйти из Азии, с Ближнего Востока, в общем, из любых мест, где американцы прикрывают других и где возможны соприкосновение и столкновение с интересами и вооружёнными силами РФ и КНР. Пайн называет это «сбережением ресурсов и драгоценной американской крови». То есть союзники-то останутся, а вот защищают себя пусть сами. Понятно, что обозначенная «суперстратегия» – пробный шар по проверке общественного мнения США.



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