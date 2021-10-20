Голодающий 20 день Саакашвили согласился на медикаментозное лечение

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20 октября 2021, 13:40 Источник: ТАСС

Михаил Саакашвили, фото из соцсети

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий двадцатый день, продолжает отказываться от еды и заявил о готовности умереть. Но он хочет мыслить здраво, поэтому согласился на медикаментозное лечение.

Группа врачей, сформированная при Минздраве Грузии, во вторник посетила Саакашвили в тюрьме посоветовала пройти профилактику в клинике.

Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили в среду, 20 октября, зачитал журналистам текст обращения Саакашвили. В обращении говорится: "Пока я арестован, не буду принимать пищу ни в какой форме и готов умереть". Саакашвили добавил, что поскольку хочет до конца мыслить здраво и сохранить дееспособность, то "согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, что поможет находиться в сознании и участвовать в процессах хотя бы в ограниченном виде".

Грузинские СМИ пишут, что Саакашвили могут положить в клинику VivaMedi, где персонал начал готовить целый этаж.

Михаил Саакашвили был задержан на территории Грузии, куда он тайно приехал из Украины.

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