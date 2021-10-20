Мы отдаём Среднюю Азию Эрдогану, который строит тюркский мир как основу будущей исламской цивилизации

Аргументы Недели → В мире 13+

20 октября 2021, 11:38

Все среднеазиатские республики, кроме Таджикистана, потому что таджики не тюрки, выстроились в очередь в Анкару. Эрдоган официально заявляет, что держит курс на создание армии Великого Турана. Он подбирает под себя это геополитическое пространство, оттягивая его от России.



А кем и чем будут завтра недавно братские нам Казахстан или Узбекистан – сказать трудно. Потому что в тюркском мире созданы сотни учебных заведений, где изучают турецкие культуру и историю. А сколько там наших школ? Когда-то по предложениям Назарбаева, Каримова, Акаева там были созданы славянские университеты. Какое внимание мы им сейчас уделяем? Никакого. Мы отдаём Среднюю Азию Эрдогану. Он строит тюркский мир как основу будущей исламской цивилизации. А мы что строим?



Наше население успешно вытесняется. И это касается не только русских. Коренные народы точно так же покидают свои земли, и на их место идут другие. Вице-премьер бодро рапортует, что достигнута договорённость и гастарбайтеров теперь будут привозить организованно, поездами. И речь идёт о пяти миллионах! А для них нужно место. А что делать с пятью миллионами коренных? Происходит это от недомыслия и неспособности объять эти масштабы и просчитать последствия своих шагов.



В июне 2001 года официально оформляется Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Кроме шести членов туда приглашаются Индия, Пакистан, Иран. Мы с китайцами создали ШОС в ответ на девиз американцев, обозначенный в стратегии национальной безопасности США, гласящий, что Евразия объявляется жизненно важным пространством для Соединённых Штатов, что Центральное командование США отвечает за американские интересы в этом регионе. Создание ШОС не могло не насторожить американцев.



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