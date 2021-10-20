В Таиланд туристов пустят, но будут тестировать

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20 октября 2021, 09:14 Анастасия Иванова

Фото: соцсети

В столице Таиланда, Бангкоке, объявили об открытии «центров тестирования», в которых будут проверять туристов на наличие коронавируса.



Губернатор Бангкока Асвина Кванмуанга отметил, что правительство разработало политику открытия границ страны для иностранных туристов к 1 ноября, которая также предусматривает введение дополнительных мер — тестирование на коронавирус и карантин.



Отмечается, что для того, чтобы предотвратить распространение вируса между иностранными путешественниками и местными жителями, мэрия столицы Таиланда организует пункты проверки на COVID-19. В отличие от Пхукета, где туристов проверяют в отелях при регистрации, «центры тестирования» будут располагаться по всему городу.



При выявлении случая заражения человека поместят в отель на карантин, где он будет ждать результат повторного ПЦР-теста. Помимо прочего, планируется организовать проведение экспресс-тестов на антигены и пункты вакцинации в популярных туристических местах и развлекательных заведениях.

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