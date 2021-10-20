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Украинский генерал Романенко призвал оснастить армию нетрадиционным оружием для противостояния России

, 07:16 Источник: РИА Новости

Украинский генерал Романенко призвал оснастить армию нетрадиционным оружием для противостояния России
фото: vk.com/armsnews

Украинский генерал, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал оснастить армию Украины нетрадиционным оружием для противостояния России.

Генерал-лейтенант Романенко в интервью порталу Comments.ua отметил, что в Вооруженных силах РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75%.

По оценке украинского офицера, Россия в годы президентства Владимира Путина занималась укреплением своей обороноспособности, и в настоящее время является мощнейшим военным государством.

Украина, по его словам, не может выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы.

Если у России есть ракетное вооружение. Поскольку Украина свое только создает, не говоря о флоте и ядерном оружии, удельный вес современного вооружения только 15-20%, то Киеву необходимо делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения.

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