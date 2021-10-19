Россия фактом своего существования спасает НАТО от самороспуска

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19 октября 2021, 18:14

В июне 2022 года должен состояться саммит НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что в Мадриде определят содержание программы развития до 2030 года. Все усилия членов военного блока направлены на его укрепление.



Решить такую задачу после вывода войск с территории Афганистана крайне сложно. Натовское руководство пытается найти смысл существования альянса, чтобы получить финансирование на его содержание. Среди главных угроз для коллективного Запада выступает Россия.



Подготовка к саммиту начнётся уже в октябре. В Брюсселе соберутся министры обороны всех государств альянса. Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО способно отвечать на все вызовы. Однако условия безопасности должны быть пересмотрены. Вашингтон и руководство альянса ведут постоянный диалог с Украиной и Грузией, которые хотят стать полноценными членами НАТО. Однако сроков получения натовского статуса никто не называет. Белый дом и руководство военного блока пытаются использовать намерения бывших советских республик в качестве инструмента для шантажа России.



Сотрудничество с Москвой натовское руководство начало сворачивать ещё в 2008 году, после военного конфликта в Грузии. Из-за крымского вопроса противоречия усилились. В 2021 году в Кремле осознали, что диалог с альянсом исчерпан.





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