В благополучные страны побежали даже с Гаити

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2021, 17:09

Природные катаклизмы и неэффективное управление государствами заставляет население Латинской Америки искать новые страны для проживания. Тысячи людей бегут с Кубы, Гаити, западноафриканских стран. К этому списку теперь добавился и Афганистан.



В «опасные путешествия» отправляются в основном молодые парни. Иногда люди бегут целыми семьями. Гаитянцы пытаются найти лучшие условия для проживания во всех странах Южной Америки. Многие стремятся попасть в США, пока у власти находится «добрый лидер».



В Латинской Америке сформировалось негативное отношение к мигрантам, даже из соседних стран. Их лагеря поджигают и громят. От правительств требуют немедленного выдворения незваных гостей. Достаётся им и от преступных группировок, которые похищают людей, требуют выкуп, насилуют женщин и продают в рабство. В Мексике на начало октября 2021 года скопилось уже более 200 тысяч граждан Гаити. Многие хотят перебраться в США, но очень часто депортируются на родину.



Миграционным кризисом в регионе никто не занимается. Международные организации и местные правительства пытаются замалчивать проблему.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости