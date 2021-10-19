ЦРУ вербует китайцев для диверсий против родины

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19 октября 2021, 16:58

Официальные китайские СМИ сообщают, что ЦРУ приглашает китайцев, находящихся за рубежом, на службу.



Очевидно, американцы хотят привлечь к противоборству с Китаем все силы. Пекин рассматривается в Белом доме как основной противник вместе с Россией. Согласно последним высказываниям директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, в разведку рекрутируют агентов, которые отлично знают пекинский, кантонский и другие диалекты китайского языка. Во внешнеполитическом ведомстве КНР считают, что США объявили «Холодную войну». К данному процессу Вашингтон намерен подключить и НАТО. Эксперт и литератор Джозеф Най считает термин «Холодная война» неприменимым к отношениям США и КНР. Стремления обуздать противника характерны только для американцев. Китай пытается развивать выгодные торгово-экономические отношения на равных. Но в Вашингтоне данные устремления расценивают как попытку занять лидирующее место в мировой экономике. Потенциал стать первой экономикой у Китая имеется.



Американцы обеспокоены технологическими возможностями Поднебесной: запуском спутников в Космос, производством гиперзвуковых ракет. В то же время США не могут отказаться от контактов с Китаем. Только за последний год КНР поставила в Америку товаров на 434 миллиарда долларов.





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