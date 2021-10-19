Как в мире протестуют из-за антиковидных мер

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19 октября 2021, 15:36

На фото: протесты в Словении. GlobalLook

Введение санитарных паспортов, карантины, принудительная вакцинация — несогласные с подобными мерами выходят на демонстрации по всему миру. Недавно у протестующих даже появился свой гимн, который моментальное взлетел в топ 10 скачиваемых треков. Но медики и власти непреклонны: мы должны сделать все, чтобы спасти человеческие жизни.

В Италии недовольны введением Green Pass – специального пропуска-сертификата с отметками о прививках от коронавируса. Результат демонстрации в Турине: разбитые витрины, слезоточивый газ и водометы. Люди сжигали маски и не соблюдали дистанцию.

В Бразилии вместо карнавалов — митинги. Только протестующие выступают не против вакцинации и ношения масок, а наоборот. Люди недовольны коронавирусной политикой президента Болсонару, который долгое время отрицал опасность болезни. Как-то даже заявил, что решение уйти на самоизоляцию принимают только слабые люди. Бразильцы призывают к закупке вакцин против COVID-19, оказанию экстренной помощи населению и социальной поддержки в период пандемии.

В Швейцарии прошло уличное шествие людей в белых масках и защитных костюмах. Требуют немедленное упразднение антиковидных мер. Аналогичное шествие устроили и жители Парижа.

В Берлине тоже бесконечные протесты. На фото секс-работницы, желающие поскорее вернуться к своей деятельности. Сейчас запрет на работу публичных домов в Германии уже снят.

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