Зеленский хотел бы обменять Медведчука, но никто никого не предлагает

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19 октября 2021, 15:01

Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор 18 октября прибыл на Украину. Помимо вопросов о правах жителей Донбасса европейский чиновник напомнил о ситуации с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.



Он является кумом российского президента Владимира Путина. В отношении украинского политика возбуждено уголовное дело о государственной измене. Сам Медведчук утверждает, что имеет только украинское гражданство, по этой причине не намерен уезжать за границу. На родине он намерен продолжить борьбу за права и привлечь к ответственности лиц, занимающихся фабрикацией уголовных дел. В партии ОПЗЖ считают, что президент Украины Владимир Зеленский пытается расправиться с политическими оппонентами. Президент не исключает, что лидера оппозиционной партии можно было бы обменять на украинцев, задержанных на территории Донбасса и России.



Основанием для преследования политика стал диалог Медведчука с российской властью о добыче полезных ископаемых в Чёрном море. Переговоры шли уже после отсоединения Крыма от Украины. Ему вменяют также поставки угля в Киев с неподконтрольных территорий Донбасса. При этом свою просьбу увеличить транзит российского газа через территорию Украины официальная власть не считает преступной.





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