Турция может начать новую военную операцию в Сирии

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19 октября 2021, 14:09 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Операция турецких вооруженных сил на северо-востоке Сирии может начаться в любой момент.



Над городом Тэль Рифат, который является оплотом враждебных Турции подразделений курдских отрядов народной самообороны, с БПЛА разбросаны листовки с текстом на арабском языке:



«Мы вернем наш город. Сотрудничайте с нашими силами, пока не стало слишком поздно».



Главным адресатом этого обращения стала Сирийская национальная армия (СНА), действующая в этом районе исключительно с ведома Анкары.



По данным турецкого издания Milliyet, «оппозиционные силы» в Идлибе, которые также готовятся принять участие в операции против YPG в Тэль Рифате, сталкиваются с правительственной армией Асада. В частности, речь идет о применении тяжелых вооружений.



Похоже, что договоренностей по Сирии в результате последней встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи достичь пока не удалось.



С угрозой действий курдских незаконных вооруженных формирований Турция столкнулась еще в 2014 году. Именно тогда стало понятно, что курды начали процесс по объединению кантонов Африн, Кобани, Джизре на фоне наступления запрещенного в России ИГ на севере Ирака. Дальнейшие события показали, что их действия были направлены прежде всего против джихадистов, которые пытались захватить Рожава — так курды обозначают места своего компактного проживания на севере САР. Более того, первое время именно курдское ополчение сумело оказать яростное сопротивление захватчикам.



Курды — народ, живущий на территориях как минимум четырех государств (Сирия, Турция, Ирак и Иран). Попытка создания ими независимого государства равнозначно объявлению войны Дамаску, Анкаре, Багдаду и Тегерану.



К настоящему моменту Турция провела уже три операции - «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», а сейчас собирается провести четвертую в Тэль Рифате. По факту, турецкая сторона меняет этнический состав населения и территорий, насильно «арабизируя» их. Курдам это понравиться не может. Наблюдается попытка создать новое государство, подконтрольное только Анкаре.



В то же время Вашингтон поставляет вооружения Сирийским демократическим силам СДС – SDF, союзным YPG. Москва уже заявляла, что деятельность Вашингтона оценивается как деструктивная и только осложняет обстановку. Турецкий лидер Эрдоган так же неоднократно подчеркивал, что это главная проблема, ставящая под удар двусторонние отношения с США.





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