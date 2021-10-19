Лукашенко опасается госпереворота

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19 октября 2021, 11:54

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, коллективный Запад готовит новый план по смене власти в стране. Поэтому глава республики меняет кадровый состав в силовых структурах и ставит силовиков на государственные посты.



Лукашенко считает, что новый переворот может начаться в период проведения конституционного референдума. Для подготовки почвы Запад вводит новые санкции, финансирует белорусских подпольщиков, готовит боевиков. Чтобы вычислить противников власти, нужно мониторить обстановку в трудовых коллективах, говорит глава Белоруссии.



Лукашенко за последние месяцы не раз пытался стравить между собой европейские государства. Он обвинил Литву и Польшу в искусственном создании миграционного кризиса. Согласно заявлениям белорусского президента, мигранты из республики хотят попасть в Германию, но поляки и прибалты их специально задерживают на границе, где многие погибают. Заявления и действия Лукашенко уже не удивляют экспертное сообщество. Белорусский режим напоминает хунту, конец которой уже прорисовывается. На диалог с белорусским руководством не идёт ни Запад, ни ЕС, так как у Александра Григорьевича сложилась весьма отрицательная репутация как политика. Оппозиционное движение вызывает за рубежом больше симпатии, чем Лукашенко.





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