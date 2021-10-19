Милонов прокомментировал выступление Эрдогана об устройстве мира по итогам Второй мировой войны

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19 октября 2021, 10:52

Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в соцсетях прокомментировал выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о мироустройстве, сложившемся по итогам Второй мировой войны.

Эрдоган в парламенте Анголы во время визита в эту страну заявил, что сейчас все мировые решения принимают пять стран, постоянные члены ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

Президент Турции отметил, что в мир больше пяти стран, у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества и «горстка победителей» не должна решать судьбу человечества.

Милонов в соцсети написал комментарий, предположив, что Эрдоган был бы на стороне фашистов.

По мнению депутата Госдумы, «у Эрдогана припекает, он-то явно был бы на стороне фашистов. Впрочем, он и так на той стороне».

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