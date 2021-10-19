Власти США сменили спецпредставителя США по Афганистану

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19 октября 2021, 09:29 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Томас Уэст займет пост специального представителя США по Афганистану. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил отставку спецпредставителя США по Афганистану Залмай Халилзада назначение на этот пост его заместителя Томаса Уэста.

В заявлении Блинкена причины смены спецпредставителя США по Афганистану не названы.

В США СМИ пишут, что 70-летний Халилзад подписал прошение об отставке 18 октября. В прошении, поданном на имя Блинкена, он написал, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей администрации США "политической договоренности между афганским правительством и движением "Талибан" (признанной в России террористической организацией и запрещенной в РФ) прошла не так, как задумывалось".

Халилзад - пуштун, натурализованный гражданин США родом из Афганистана. В администрации Джорджа Буша - младшего был сначала спецпредставителем по Афганистану, а затем послом в Кабуле. Был вновь назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом. Залмай Халилзад был инициатором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.

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