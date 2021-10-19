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19 октября 2021, 09:07 Источник: Свободная пресса

Политолог Сергей Марков назвал врагом всеобщего мира «глубинное государство США, ядром которого является ЦРУ». Такое высказывание известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков сделал, комментируя уход из жизни бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла.

Колин Пауэлл скончался на 85 году жизни из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сергей Марков написал в соцсетях, что ушедший из жизни американский политик «Колин Пауэлл был одним из самых честных, миролюбивых и умных американских политиков, хотя и вошёл в историю чудовищным позором»,- пишет Свободная пресса.

По словам Маркова, «хотя именно Пауэлл тряс в Совете Безопасности ООН пробиркой с якобы отравляющим веществом из Ирака, после чего США начали войну против этой страны, сам он стал жертвой обмана со стороны сотрудников ЦРУ». Политолог призвал «отдать дань уважения честному политику США» и «понять что враг всеобщего мира — не американский народ, а глубинное государство США, ядром которого является ЦРУ».

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